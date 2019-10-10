Петербургские «эсеры» подали в суд на Горизбирком из-за запрета на выдачу видеозаписей

Петербургское региональное отделение «Справедливой России» обратилось в суд с иском к Городской избирательной комиссии из-за решения последней отказать гражданам в выдаче видеозаписей с избирательных участков, сделанных в единый день голосования 8 сентября. О соответствующем исковом заявлении, поданном в Горсуд Петербурга, сообщила в соцсетях руководитель реготделения партии Марина Шишкина.

Ранее «эсеры» заявляли, что им отказались предоставить видеозаписи в 23-х участковых избирательных комиссиях Петербурга, включая МО «Юнтолово», «Коломяги», «Озеро Долгое» и МО № 65. По этим участкам справедливороссы пытаются добиться отмены результатов муниципальных выборов в связи с массовыми нарушениями и возможными фальсификациями.