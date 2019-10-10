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Горизбирком перестанет выдавать гражданам видеозаписи с избирательных участков

Санкт-Петербургская избирательная комиссия перестанет выдавать гражданам, оспаривающим итоги голосования, видеозаписи с избирательных участков. Кроме того, судам комиссия будет выдавать уже скачанные видеофайлы на носителе.

Как сообщает «Фонтанка.ру», решение было принято избиркомом Петербурга 10 октября. Внести поправки в порядок выдачи видеозаписей предложил член горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Напомним, что муниципальная избирательная кампания прошла в Петербурге с нарушениями. Глава ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала ее как «беспрецедентную по цинизму и нарушениям».

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