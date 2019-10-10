Заключение по камерам

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о результатах тестирования iPhone 11 Pro.

Продажи новых iPhone за сентябрь, по данным сразу нескольких ритейлеров, минимум вдвое превышают прошлогодние показатели за этот же месяц. Эта информация отлично резонирует с наблюдением о возрастающей популярности «яблочных» смартфонов через поколение. К тому же средний цикл обновления мобильных устройств здорово попадает в эти сроки. А может быть новинка Apple просто хороша сама по себе? Ответ на этот вопрос я искал в тесте iPhone 11 Pro.

Особенный дизайн тройной камеры породил много насмешек. Несмотря на вопиющее оскорбление чувств прекрасного, признаться, мне такое решение заочно тоже не нравилось. Все изменилось, стоило вживую рассмотреть камеры. Никто из тех, кто попросил у меня новый iPhone в руки для знакомства, не чертыхался и плохим вкусом не заболел. Все с интересом изучали устройство и просили показать камеры в действии.

А продемонстрировать есть что. С обычной видеосъемкой у iPhone 11 Pro все здорово. И уточнение «как всегда» тут будет уместным. В замедленной съемке теперь можно зумировать картинку. Но диапазон ограничен и зависит от изначально выбранной камеры. В режиме time-lapse выбор тоже есть, но с ним придется определиться до начала съемки. Качество панорамных снимков, как и обычное видео в iPhone, всегда было безукоризненным. Но сейчас появился выбор. И на широкоугольной камере результат часто с огрехами. Зато в портретном режиме теперь не обязательно отходить от объекта на определенное расстояние — можно просто переключиться с телеобъектива на режим 1x. Я рад, что Apple последней из крупных брендов реализовала ночной режим съемки. Потому что купертиновские разработчики довели его до ума. Он работает именно так, как нужно. Быстро, не пересвечивая картинку, не перенасыщая. По умолчанию все автоматически, но при желании у пользователя есть пара шагов регулировки. Со штативом результат еще лучше.

Более яркий экран, емкая батарея и качественный стереозвук — вот еще несколько бонусов новинки в сравнении с предшественниками. К недостаткам можно было бы отнести стоимость устройства. Но как показывают продажи, пока высокая цена работает как отсекающий порог и даже привлекает покупателей.

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