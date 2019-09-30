Сглазили у iPhone

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о первых впечатлениях от камеры новых iPhone серии Pro.

Полмиллиарда рублей потратили россияне на покупку новых iPhone. Показатель был достигнут за первые три дня продаж, подчеркивает оператор онлайн-касс «ОФД». Похоже, новинка Apple так возмутила потребителей своей страшной тройной камерой, что они назло американской компании скупили в два с половиной раза больше устройств, чем в прошлом году за тот же период.

Кроме шуток, все, что вызывает волну насмешек, возмущения и сарказма в смартфонах купертиновской команды, довольно скоро находит воплощение в устройствах других вендоров. С какой болью и скрежетом пользователи встретили отказ от разъема под наушники или появление так называемой «челки» на дисплее юбилейного iPhone... В итоге у каждого второго беспроводные наушники, а так называемая «монобровь» обзавелась десятками копий.

Уверен, такая же участь ждет и тройную камеру моделей 11 Pro и Pro Max. При том, что в реальности она выглядит совсем иначе, чем кажется на картинке. Я начал тестирование новинки за пару дней до начала продаж, но разницу обнаружил сразу. Квадратный прозрачный модуль с объективами — это часть единой задней поверхности с плавным переходом, а не отдельная деталь, как кажется на изображениях. И когда глаз это обнаруживает, мозг сразу начинает воспринимать элемент смартфона иначе — цельно. Кроме того, уверен, что такое нестандартное расположение камер треугольником отвечает функциональным потребностям дизайна. В новых iPhone реализована система бесшовного переключения между камерами. Пользователь вращает колесико на экране, увеличивая или уменьшая картинку. В этом случае смена объективов происходит плавно и незаметно. В Huawei P30 Pro, например, с линейным расположением камер при переключении объективов центр картинки съезжает.

Месяца не прошло с момента официальной презентации новых iPhone, а некоторые китайские вендоры уже представили свои флагманы с несколькими камерами, объединенными в один нелинейный отличный по цвету и материалу блок : Huawei Mate 30 Pro, Vivo NEX 3, OnePlus 7T. Та же история, что и с «челкой», предсказуемо повторяется, но развивается быстрее прежнего.

Способна ли новая камера iPhone удивить и как смартфон в целом показал себя при тестировании, расскажу в одной из следующих программ.

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