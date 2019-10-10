Ценителей высокого часового искусства поделили на категории

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о предпочтениях знатоков, перформеров, экстравертов и идеалистов.

Швейцарский Фонд высокого часового искусства (он же FHH) совместно с агентством NellyRodi представил прогноз тенденций часового рынка 2019-2020. Получился он весьма интересным. Подход к тенденциям выбрали оригинальный: всю потенциальную клиентуру поделили на четыре типа клиентов — знатоки, перформеры, экстраверты и идеалисты.

Знатоки уважают и знают традиции часового искусства, разбираются в его истории и ценят ремесленный труд. Для них важно наследие бренда, а сами часы должны непременно иметь некое символическое значение. Винтажные автомобили, виски, арабские скакуны и дорогая обувь — эти картинки иллюстрируют в отчете мир знатока. Прогноз для такой клиентуры — новые модели авиаторских часов, сложные внутри и изящно декорированные часы haute horlogerie и модели с проверенным временем дизайном. Пока звучит довольно очевидно. Интереснее конкретика: самые популярные материалы у знатоков — сталь и розовое золото, цвета циферблата — серый и синий, а самая популярная часовая функция — календарь.

Перформер в определении составителей списка ничего общего не имеет ни с актерством, ни с современным искусством. Это в их терминологии любитель современных технологий и всего нового. В часах его привлекают оригинальные идеи и технические инновации. Если верить отчету и прогнозу, главный материал для таких клиентов — титан, главные цвета в часах — черный и серый. Кроме того, перформеры любят скелетоны. Самая популярная функция — индикация времени в двух и более временных зонах.

Для экстравертов часы — это способ самовыражения. Они ценят оригинальный дизайн и футуристический облик. Как считают специалисты Фонда высокого часового искусства, самый популярный у них материал — розовое золото, цвет — черный, усложнение — турбийон.

Ну и напоследок о моей любимой категории — идеалистах. Они любят чистоту в дизайне и заботятся об этике и экологичности производства люксовых товаров. По мнению экспертов, самый популярный материал у этой категории граждан — сталь, цвета — серый и синий, а функция — дата.