В Оренбуржье пресечена деятельность подпольного казино

В Гае после возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) ликвидировано нелегальное казино. Об этом сообщает СУ СК по Оренбургской области.

По данным следствия, в одном из помещений на ул. Декабристов участники организованной группы проводили азартные игры, получая доход в особо крупном размере. Все комплекты игорного оборудования, денежные средства, документы, мобильные устройства, средства видеорегистрации были изъяты.

Организацию подпольного казино осуществляли два человека в возрасте от 30 и 42 лет. Им предъявлено обвинение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о ликвидации нелегального казино в Оренбурге.

Алена Смирнова