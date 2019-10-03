В Оренбурге ликвидировали нелегальное казино

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в одном из помещений на пр. Дзержинского организованное преступное сообщество проводило азартные игры, получая доход в особо крупном размере. Силовики изъяли деньги, комплекты игорного оборудования, документы, мобильные устройства, средства видеорегистрации.

Деятельность подпольного казино осуществляли пять человек в возрасте от 24 до 30 лет. Всем членам преступного сообщества предъявлено обвинение. Один из организаторов незаконного бизнеса находится под домашним арестом, остальные отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.