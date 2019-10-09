В Петербурге закрыли несколько незаконных магазинов, ресторан, салон красоты и мастерскую

В ходе очередного рейда по контролю за использованием и сохранностью государственного имущества сотрудники профильного комитета Смольного обследовали несколько нежилых помещений в разных районах Петербурга.

В частности, после проведенной проверки были закрыты магазин одежды, салон красоты и точка общественного питания, без правоустанавливающих документов размещенные в здании по адресу: Мытнинская улица, д. 5/2, лит. А, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Дом П.М. Станового». Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом Петербурга.

Также во Фрунзенском районе города после вмешательства сотрудников ККИ прекращена деятельность незаконного ресторана, функционировавшего на Купчинской улице, д.15, корп. 1, лит. В. Договор аренды с пользователем был расторгнут еще в 2016 году, однако помещение им до сих пор освобождено не было.

Помимо этого, в ходе рейда были закрыты продуктовые магазины улице Коллонтай, д. 9, лит. А и на Большом проспекте П.С., 28/1 лит. А, а также мастерская обуви по адресу: Бухарестская улица, д. 78, литера А.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на днях на Октябрьской набережной было принудительно демонтировано здание незаконного мебельного склада.