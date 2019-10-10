Госсовет Удмуртии собирает поправки ко второму чтению закона о «наливайках»

Поправки ко второму чтению федерального законопроекта о «наливайках» принимаются в Удмуртии до 23 октября. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Народный контроль» Владимир Варламов на встрече в госсовете республики. «Думаю, что вскоре с этим законом тему закроем, поскольку для федерального центра он не так принципиален, в отличие от регионов»,— пояснил господин Варламов.

Как сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии, пока закон «сильно рамочный», но самое главное, чтобы регион получил права регулирования общепита в многоквартирных домах, поскольку именно по этому пункту поступает много жалоб.

На сегодняшний день проходит сбор подписей в поддержку инициативы об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовой территории. По словам члена постоянной комиссии гордумы Ижевска по социальной политике Ольги Вежеевой, в Удмуртии собрано более 556 анкет, 547 из которых поддержали инициативу.

Напомним, что в сентябре 2019 года Госдума России приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части ограничения продажи алкоголя в многоквартирных домах. Законопроект, направленный против «наливаек», был ранее инициирован депутатами госсовета Удмуртии.