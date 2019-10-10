В Воткинске могут повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Воткинске могут повысить с 23,02 руб./куб.м до 32,73 руб./куб.м и с 16,52 руб./за куб.м до 28,35 руб./куб.м соответственно. Об этом написал директор центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии Алексей Пьянков на своей странице в Facebook.

Специалисты центра разработали совместно с МУП «Водоканал» Воткинска комплекс мероприятий, предусматривающих капремонт и строительство новых участков сетей водоснабжения и водоотведения. «Порядка 4,1 млрд руб. необходимо инвестировать в водную инфраструктуру города в последующие 25 лет. Тарифные решения при таком объеме капитальных вложений: водоснабжение — 50,12 руб./куб.м, водоотведение — 48,57 руб./куб.м, а на сегодняшний день действующие следующие тарифы: водоснабжение — 23,02 руб./куб.м , на водоотведение — 16,52 руб./куб.м. Учитывая высокий рост и тарифные последствия в результате такого решения, совместно с водоканалом были выбраны наиболее жизненно необходимые мероприятия, что потребует инвестиций в размере 2,2 млрд руб. Если переложить на тариф и конечного получателя ресурса, то тариф на водоснабжение составит 32,73 руб./куб.м, на водоотведение — 28,35 руб./куб.м»,— отметил господин Пьянков.

Отметим, что ранее депутаты гордумы Ижевска согласовали предельное повышение тарифов на «коммуналку». Так, с июля 2020 года на 30% могут повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Максимальный рост комплекса коммунальных услуг для горожан составит порядка 12%. По словам главы города Олега Бекмеметьева, такое «непопулярное решение» обусловлено необходимостью повышения качества услуг. Также оно связано с реализацией концессионного соглашения по теплоснабжению и необходимостью инвестиционной программы МУП «Ижводоканал».