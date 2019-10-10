Швейцария отчиталась по российским счетам

Уклониться от российских налогов в Швейцарии теперь невозможно — эта страна впервые передала России информацию по программе автообмена налоговыми данными. Всего в этом году Швейцария передаст партнерам сведения о 2 млн счетов на общую сумму в $3 трлн. Какая доля этих денег принадлежит россиянам, точно неизвестно. Но эксперты полагают, что она может достигать 10%. Одним из основных условий обмена данными с Россией власти Швейцарии назвали соблюдение экономических прав граждан.

Российской налоговой службе вряд ли удастся выявить много нарушений, потому что сами швейцарские банки проверяют своих клиентов порой даже жестче, чем власти России, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Швейцария — мекка финансов, потому что, во-первых, это надежно. Для крупные состоятельных клиентов из России всегда эта страна — некая опора, которой можно доверять. Во-вторых, Швейцария не настолько опасна, как Британия или Америка, с точки зрения санкционной политики и заморозки денег. Единственный минус здесь — требование по минимальным остаткам. Все-таки Швейцария требует капитал минимум $1 млн, но лучше больше. Если говорить про пакет документов, который нужен, чтобы открыть счет в швейцарском банке, там более 100 страниц. Недостаточно сказать, что деньги из банковского вклада, были занесены туда год назад. Откуда они взялись? До этого как они были аккумулированы? Здесь нужно все доказать и даже более детально, чем нашей налоговой. Взамен вы получаете надежность, качественные консультации и дружественную юрисдикцию в плане санкций и прочего».

Кроме Швейцарии, у ФНС России налажен автоматический обмен еще почти с сотней стран, и этот список ежегодно увеличивается. Хотя в марте от сотрудничества с российской налоговой отказалась Великобритания. Теперь в каждом конкретном случае Россия должна делать отдельный запрос к властям. Автоматический обмен действительно позволяет выявить определенные нарушения законодательства, и наказания за них довольно жесткие, пояснил “Ъ FM” управляющий партнер юридического бюро «Водчиц и партнеры» Дмитрий Водчиц: «Валютное законодательство России очень сложное, жесткое. Наказание — от 75% до 100% от суммы оборота по счету, это не просто остаток денежных средств, а сумма всех операций. Штрафы, конечно, колоссальные. Нарушением может быть что угодно. По российскому законодательству все операции должны идти через уполномоченные банки Российской Федерации, кроме исключений, которые предусмотрены в самом законе о валютном регулировании, их определенный перечень, например, дивиденды можно распределить напрямую в банк в стране ОЭСР. Каждый раз нужно перепроверять, попадает операция под исключения или нет.

Запрещено все, что прямо не разрешено. Закон преследует непонятную цель, но при этом создает много проблем даже добросовестным владельцам счетов».

Банк России и Минфин также ведут список недобросовестных юрисдикций. Всего в нем более 100 государств и территорий, которые плохо обмениваются информацией. Среди них, например, Ангола, Бруней и Багамские острова.