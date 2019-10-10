Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 2%

Продажи премиальных автомобилей в России в сентябре выросли на 2%, сообщает агентство «Автостат».

За минувший месяц было продано 14,4 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 2,1% больше, чем в сентябре 2018 года. Лидером среди марок в первый осенний месяц является Mercedes-Benz (3,7 тыс. шт.; +16%), опережающий BMW (3,5 тыс. шт.; +8,9%), Lexus (2,2 тыс. шт.; +1,2%), Audi (1,4 тыс. шт.; -4,3%) и Volvo (975 шт.; +7,9%).

Напомним, в сентябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), сократились на 0,2% — до 157,1 тыс. машин.