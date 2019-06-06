«Группе ЛСР» разрешили реализовывать строящееся жилье без использования эскроу-счетов

Первым застройщиком в Петербурге, получившим заключение о соответствии критериям Минстроя РФ, позволяющее реализовывать жилье по старым правилам — без эскроу-счетов, стала «Группа ЛСР». Соответствующий документ был подписан главой комитета по строительству Петербурга Леонидом Кулаковым, сообщает пресс-служба ЛСР.

Речь в данном случае идет о домах №4 и №5 в строящемся ЖК «Цивилизация» на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Готовность объектов составляет около 58%, все квартиры в них проданы. Минимальные критерии по требованиям Минстроя должны составлять 30% и 10% соответственно.

Кроме этого, как уточнили в ЛСР, в процессе подписания в настоящий момент также находятся еще несколько ЗОСов на строящиеся объекты, среди которых дома в комплексах «Новая Охта» и «Цветной город» в Красногвардейском районе, «Шуваловский» в Приморском, «Звездный дуэт» в Московском районе и другие.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первой квартирой, реализованной с использованием эскроу-счета в Петербурге, стал объект в ЖК «Северная долина» застройщика «Главстрой СПб». Средства покупателя, вложившегося в строительство жилья, будут недоступны для продавца, пока дом не введут в эксплуатацию.