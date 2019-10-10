Смартфоны Samsung можно будет использовать как электронную кассу

Корейская компания Samsung и российский провайдер платежных решений INPAS запустили проект SoftPOS, который позволяет использовать смартфон как POS-терминал и полноценную онлайн-кассу. Новый сервис компании представили в рамках форума Finopolis 2019 в Сочи.
С помощью SoftPOS смартфон или планшет Samsung получат функцию приема платежей, облачную фискализацию и возможностью добавлять номенклатуру, назначать цены, скидоки и отправлять покупателям электронные чеки.
Все данные о трансакциях будут передаваться через оператора фискальных данных в Федеральную налоговую службу при подключении к облаку.
В настоящий момент технология SoftPOS работает на смартфонах Samsung Galaxy, планшетах Galaxy Tab и защищенных смартфонах Xcover4.
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