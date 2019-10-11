Уникальный хронограф Zenith El Primero будет выставлен на часовом аукционе Phillips

Уникальная модель хронографа Zenith El Primero, созданная в честь 50-летия El Primero в дизайне, специально разработанном аукционным домом Phillips в сотрудничестве с Bacs & Russo, будет выставлена на женевском аукционе 9–10 ноября 2019 года. Вырученные средства будут направлены швейцарской некоммерческой организации Zoe4Life, одного из международных фондов по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями. Это событие станет завершающим в мировом турне по пяти континентам, организованном в честь первого в часовой истории автоматического хронографа марки Zenith, появившегося в 1969 году.

Специально для этого единственного экземпляра и впервые для часов коллекции El Primero в качестве материала была выбрана платина PT 950. В часах есть и еще одно новшество для марки Zenith — драгоценный циферблат в винтажном стиле из лазурита. Ремешок из телячьей кожи подчеркивает элегантную простоту модели. В качестве подтверждения испытанных временем надежности и прочности модель имеет специальную 50-летнюю международную гарантию.

«Это будет единственный в истории хронограф El Primero из платины,— обещает генеральный директор Zenith Жюльен Торнар и добавляет:— Новая модель — только дополнение к коллекции, так мы отдаем дань прорыву в часовом производстве, который произвело изобретение хронографа El Primero в 1969 году».

Платиновый хронограф El Primero будет представлен накануне аукциона на специальном мероприятии 8 ноября в отеле La Rserve в Женеве.