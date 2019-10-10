Рейс из Петербурга в Норильск задерживается почти на 15 часов

Рейс Y7 405 авиакомпании NordStar Airlines Санкт-Петербург – Норильск задерживается в Пулково почти на 15 часов. Самолет должен был вылететь накануне, 9 октября, в 22:15, однако пассажиров до сих пор не пригласили на посадку, сообщает онлан-табло петербургского аэропорта.

В настоящий момент актуальным временем вылета до сих пор значится 22:15. Когда конкретно он состоится, не уточняется. Информации о причинах задержки рейса пока также нет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на днях в Пулково снова почти на весь день задержали рейс в турецкую Анталью.