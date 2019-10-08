Рейс из Пулково в Анталью снова задерживается на весь день

Во вторник, 8 октября, почти на весь день задерживается вылет рейса авиакомпании «Россия» FV 5853 из Петербурга в Анталью. В направлении турецкого курорта самолет должен был отправиться в 05:30, однако по техническим причинам пока до сих пор так и покинул петербургский аэропорт.

Сообщается, что утро пассажиры провели в гостинице, вновь приехав в Пулково к полудню, однако к этому сроку вылететь не смогли.

По состоянию на 18:15 информацию о времени вылета в Анталью онлайн-табло аэропорта не уточняет. В авиакомпании сообщили, что объяснят причины задержки позднее.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что рейсы из Пулково в Анталью в последнее время задерживаются достаточно часто. В частности, похожий инцидент произошел 2 сентября, когда пассажиры ждали вылета более семи часов. В свою очередь, в конце июля самолет в Анталью отправился из Петербурга почти с восьмичасовой задержкой.