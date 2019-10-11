Борьба с помощью контрафакта

На этой неделе российский алкогольный рынок чуть было не потрясла настоящая сенсация. Во вторник утром Росстандарт внезапно сообщил об угрозе исчезновения крафтового пива из-за вступления в силу нового технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» с 2021 года. И хотя опровержения от экспертов и участников рынка появились в течение нескольких часов, а к вечеру к ним присоседился и сам Росстандарт, осадок после этого заявления еще может себя проявить.

Среди прочего, о чем во вторник сообщил Росстандарт, было указание на то, что, так как производство крафтового пива не узаконено никакими регламентами, некоторые его сорта могут быть отнесены к контрафакту. Какого-либо аргументированного подтверждения Росстандарт не предоставил, но даже в таком виде к словам государственного агентства следует отнестись серьезно. Именно заявления о высоком уровне фальсификата, контрафакта и т. п. в последнее время становятся предвестниками будущего ужесточения регулирования, особенно в пищевой продукции.

Один из наиболее ярких примеров — противостояние Россельхознадзора и крупных производителей молочных продуктов. С 2016 года служба время от времени заявляла, что в России фальсифицируется до 50% категории, а в продукцию добавляют крахмал, мел, известь и гипс. Несколько лет Россельхознадзор упорно настаивал на обязательной электронной сертификации всех сыров, сметаны, йогуртов и пр., выражая беспокойство о здоровье потребителей. Хотя производители неоднократно уверяли, что переработанные молочные продукты по умолчанию безвредны, так как изготовлены из пастеризованного сырья, сертификация готовой продукции все-таки станет обязательной с этого ноября.

В ответственном за регулирование алкогольного рынка Минфине пока уверяют, что планов по ужесточению требований к крафтовому пиву сегодня нет, а вопрос наличия большого объема фальсификата в этой категории там не поднимают. Но пивовары все равно насторожены. Ужесточение условий работы происходит постоянно, и для малых пивоварен уже действуют почти те же требования к отчетности и пр., что и для крупных компаний, хотя затраты на их выполнение из-за разного масштаба бизнеса несопоставимы, сетует один из небольших производителей «крафта». В России на крафтовые сорта пока приходится только 1% от продаж пива, но этого уже достаточно, чтобы на категорию обратили внимание регуляторы. Малым пивоварам стоит приготовиться, что с ростом популярности продукта слова «крафт» и «контрафакт» будут звучать вместе все чаще, а затем и счетчики учета готовой продукции станут обязательными для всех без исключения, и идея реестра малых пивоварен кому-то придет в голову. Вряд ли все участники рынка смогут адаптироваться к изменениям, но посмотреть, кто займет их долю, будет интересно.