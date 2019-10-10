СКР начал проверку «Полиэфа»

Следственный комитет в Башкирии начал доследственную проверку на заводе «Полиэф» группы «Сибур», находящемся в Благовещенске (40 км от Уфы). Как сообщает ведомство, проверка проводится по признакам нарушения предприятием правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ст. 247 УК РФ).

Вчера вечером на заводе «Полиэф» разрушился бетонный резервуар, в котором находились неочищенные промышленные стоки. Около 8 т отходов, по предварительным данным МЧС, вылилось на территорию предприятия и прилегающую. В СКР полагают, что попадание части стоков на прилегающую территорию могло создать угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.

На завод выехала следственно-оперативная группа. По итогам осмотра территории будут назначены экспертизы с целью оценки опасности потенциальной угрозы и причинения вреда здоровью человека и окружающей среде, отмечают в СУ СКР.

Cвою проверку начала природоохранная прокуратура.

«Полиэф» — единственный в России производитель терефталевой кислоты и крупный производитель полиэтилентерефталата — сырья для производства пищевой упаковки. В августе завод увеличил мощность производства ТФК с 272 тыс. до 350 тыс. т в год.

Ирина Самойлова