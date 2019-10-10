Электрокроссовер BMW iNEXT получит запас хода в 580 км

Компания BMW оснастит новый электрокроссовер iNEXT аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 580 км, сообщает Auto Express.

Ожидается, что модель получит батарею на 120 кВт/ч, чтобы обеспечить автономность на уровне гибридной версии кроссовера BMW X5. Об этом заявил глава подразделения BMW i Роберт Ирлингер.

Напомним, премьера концепт-кара BMW Vision iNEXT, который ляжет в основу серийной модели, состоялась осенью 2018 года. В настоящее время предсерийный электрический кроссовер проходит дорожные испытания. Выпуск серийных машин начнется в 2021 году.