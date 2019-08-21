BMW начала выпуск электрокроссовера iNEXT

Компания BMW начала тестовую сборку нового электрического кроссовера iNEXT, который пойдет в серийное производство в 2021 году.

Партию прототипов собрали в Центре исследований и инноваций немецкого автопроизводителя в Мюнхене. Более ста собранных машин используют для испытаний, а также для подготовки к выпуску на заводе в Дингольфинге, где будут делать серийные BMW iNEXT на одном конвейере с гибридами и моделями с двигателями внутреннего сгорания.

Во время тестовой сборки проверяется работа новой системы контроля за геометрией кузовом, технология сварки стальных и алюминиевых деталей, эффективность компьютерной томографии в проверке качестве сборки. Сотрудников конвейера обучают работе с новыми цифровыми технологиями, а системы помощи водителю и элементы автопилота тестируют на отдельном стенде.

Напомним, премьера концепт-кара BMW Vision iNEXT, который ляжет в основу серийной модели, состоялась осенью 2018 года. В настоящее время предсерийный электрический кроссовер проходит дорожные испытания.