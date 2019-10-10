В Татарстане за счет создания ОЭЗ «АлмА» рассчитывают привлечь в экономику 68 млрд рублей

Власти Татарстана рассчитывают, что новая ОЭЗ «Алма» позволит к 2025 году привлечь 67,9 млрд руб. в экономику республики и создать свыше 1,4 тыс. рабочих мест. Об этом на парламентских слушаниях по проекту бюджета Татарстана в Госсовете республики заявил глава регионального министерства экономики Фарид Абдулганиев, сообщает ИА «Татар-информ».

По его словам, на территории новой экономической зоны планируют работать не менее 17 резидентов.

Напомним, что проект планировки ОЭЗ «АлмА» был утвержден правительством Татарстана в сентябре 2019 года. Согласно документу, зона будет находиться на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов. ОЭЗ начнут строить в 2020 году. Стратегическим инвестором данного проекта выступает компания «Татнефть».

Ранее сообщалось, что Татарстан направил заявку на создание ОЭЗ «АлмА в Минэкономразвития России.

"Ъ-Казань"