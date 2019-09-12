Власти Татарстана утвердили проект планировки ОЭА «АлмА»

Кабмин Татарстана утвердил проект планировки особой экономической зоны «АлмА». Постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на сайте правительства Татарстана.

Особая экономическая зона будет размещена на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского муниципальных районов Татарстана. Контролем за выполнением постановления займется министерство экономики республики.

Ранее сообщалось, что минэкономики Татарстана подготовило заявку на создание особой экономической зоны «АлмА». Планируется создание свыше 1,4 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций составит 67,9 млрд руб.

"Ъ-Казань"