Бизнесмен Вячеслав Семененко продал «Master Девелопмент»

Экс-глава комитета по строительству Петербурга, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко продал строительную компанию АО «Master Девелопмент», владеющую 67% ООО «Новые территории девелопмент», которое, в свою очередь, выступало инвестором строительства гостиничного комплекса в устье реки Смоленки на Васильевском острове. В сентябре 100% собственником компании стала Ольга Трофимова, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, смена владельца произошла в рамках сокращения количества юрлиц. Именно так совершенную сделку прокомментировал сам господин Семененко.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга расторгли с ООО «Новые территории девелопмент» договоры аренды на два участка в устье реки Смоленки, где девелопер собирался построить гостиничный комплекс.

Напомним, против застройки данной территории активно выступали местные жители и градозащитники.