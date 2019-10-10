В Новосибирской области на средства федерального бюджета будут достроены 18 проблемных домов

Как рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, региональным минстроем в рамках начатой работы некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» направлена заявка в правительство РФ и АО «Дом.рф» на участие в пилотной программе финансирования достройки 18 проблемных домов.



«В связи с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с первого июля 2019 года, а также постановлением правительства Новосибирской области в регионе создана некоммерческая организация „Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства“, которая стала еще одним механизмом достройки проблемных домов»,— отметил Иван Шмидт.

Министр подчеркнул, что в список из 18 проблемных объектов региона — претендентов на участие в пилотной программе финансирования достройки — включены те дома, дольщики которых осуществляют конструктивное взаимодействие с органами власти и сами активно участвуют в достройке зданий. Успешная реализация данного пилотного проекта позволит в ближайшее время привлечь в регион для завершения строительства жилых зданий не менее 800 млн руб. из федерального бюджета.

В числе других мер по достройке проблемных домов министерством строительства Новосибирской области ранее был разработан региональный план-график («дорожная карта») законодательных, организационных и финансовых мер по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

«В настоящее время в общем перечне проблемных объектов Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан в отношении четырех проблемных объектов. Кроме того, введены в эксплуатацию четыре жилых дома, сроки строительства которых застройщиками были нарушены»,— подчеркнул Иван Шмидт.

Чтобы достроить проблемные дома, в регионе также оказывают господдержку участникам долевого строительства. В частности, с 2010 года в реестр на получение персональных субсидий включено 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 млн руб., в том числе в 2019 году включено 11 человек, сумма субсидий — более 2 млн руб. Обманутым дольщикам предоставляются, в том числе, субсидии на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования. С 2015 по 2018 год на эти цели перечислено порядка 360 млн руб. В 2019 году на эти цели предусмотрено около 40 млн руб.

Кроме того, в Новосибирской области предоставляются жилые помещения пострадавшим гражданам, а также земельные участки. На сегодняшний день в процессе реализации находятся 14 масштабных инвестиционных проектов. Реализация этих проектов позволит восстановить нарушенные права граждан, являющихся дольщиками по 14 объектам.