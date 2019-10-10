ФБК обжалует звание «агента»

Министерство юстиции нашло иностранных спонсоров Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального — ими оказались автодилер из Испании и американская фирма по продаже дверей. От этих организаций ФБК получил 140 тыс. руб., поэтому фонд признали иностранным агентом. В самом ФБК говорят, что деньги получают только от российских граждан, поэтому намерены обжаловать решение Минюста в суде. Чем грозит фонду Алексея Навального маркировка «иностранный агент»? Разбирался Владислав Викторов.

140 тыс. руб. от американской Star-Doors.Com и испанской Roberto Fabio Monda Cardenas поступили на счета Фонда борьбы с коррупцией в этом году. И теперь, как говорят в Минюсте, организация Алексея Навального полностью подходит под определение «иностранный агент». Она ведет политическую деятельность, уверены в ведомстве, а теперь еще и вскрылись факты получения денег из-за границы. Но в ФБК говорят, что их спонсируют только российские граждане. В то же время директор фонда Иван Жданов рассказал в интервью телеканалу «Дождь», что 140 тыс. организация действительно получала, но средства поступили на заблокированный счет: «Платеж на заблокированный счет со стороны какой-то испанской компании. Нашли платеж на 140 тыс., не нашли платежа из Флориды. Такое случалось и раньше, и мы легко возвращали их. Но отследить платеж на заблокированный счет достаточно сложно и невозможно вернуть, даже если бы мы захотели. Это все очень похоже на провокацию».

Поэтому в ФБК планируют оспорить решение Минюста в суде, чтобы защитить фонд. И как говорит управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин, если этого не сделать, то организация окажется под более пристальным контролем российских регуляторов, а в худшем случае Навальному может грозить реальный срок. «Они раз в год подлежат обязательному аудиту. Суммы, превышающие 200 тыс. руб., приходящие на счета организации, также подлежат специальному контролю. Такая организация обязана при распространении информации указывать, что она является иностранным агентом. Если она не будет выполнять предписания, то на нее может быть наложен штраф до 500 тыс. руб., а, возможно, лишение свободы сроком до двух лет»,— пояснил Кочерин.

Впрочем, над фондом Алексея Навального в начале августа нависла и другая угроза в виде обвинений в отмывании 1 млрд руб. В Следственном комитете говорят, что с 2016-го по 2019-й организация получила от третьих лиц крупную сумму денег, в том числе и в иностранной валюте. Из-за этого в офисах фонда прошли обыски, а нескольких сотрудников допрашивали в СК. Но решение Минюста с этим не связано, уточняют в ведомстве. И оно как раз наименьшее из зол для Алексей Навального, считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «На ФБК давят иск и уголовное дело.

Эта мера, возможно, одна из самых спокойных по последствиям, потому что для компании, которая получает этот статус, есть риск потерять существенную часть клиентской базы из-за этого ярлыка. Для ФБК это минимальный ущерб. Те же самые пожертвования, безусловно, будут».

Но вместе с маркировкой «иностранный агент» к Алексею Навальному может вернуться и титул главного российского оппозиционера, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета Александр Шатилов. По его словам, последние столичные акции протеста показали, что не только он может выводить людей на улицы. И как раз новые лидеры менее предсказуемы для властей, чем Навальный. «Ему нужно поддержать образ некоего борца с режимом, у него появляется очень серьезный конкурент. Я не исключаю, что тем самым решили его поблекший ореол главного борца с режимом обновить. Как ни парадоксально, но это интересно власти, потому что с Навальным научились бороться», — считает Шатилов.

После решения Минюста в соцсетях появилось много шуток на эту тему. Кто-то рассказывает, что на самом деле за последний год Навальный получил чуть больше, чем 140 тыс. руб. из Испании и США, кто-то кинул ему «сотку» из Белоруссии. Другие, поддерживая недавний тренд, пишут в поддержку оппозиционеру «Я/МЫ иностранные агенты». И многие сходятся во мнении, что эта история — лишний пиар для ФБК. Не исключено, что новый статус только подогреет интерес публики к антикоррупционным расследованиям фонда.

Сам Алексей Навальный ранее призвал Минюст публично предоставить доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег. В свою очередь, в ведомстве отметили, что «если мы заявляем о чем-то, значит, мы имеем доказательную базу на руках», и добавили, что готовы ответить в суде. По словам юристов, ни одной организации не удавалось через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов. В их числе остаются «Левада-центр» и «Голос».