ЦБ выступил за усиление ответственности за киберпреступления

Центральный банк России поддерживает предложения о повышении уровня ответственности за киберпреступления, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Киберпреступления — это то, где нужно повышать ответственность, и нужна совместная работа с соответствующими органами»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

Так глава ЦБ отреагировала на слова руководителя Сбербанка Германа Грефа об уровне ответственности за киберпреступления. Господин Греф отметил, что за некоторые преступления в киберсфере нет вообще никакой ответственности, а за некоторые наказание мягче, чем в США.

Напомним, в 2018 году полиция зарегистрировала в России более 206 тыс. преступлений, связанных с компьютерной информацией. В МВД заявили, что за прошлый год полиции удалось выявить более 24 тыс. человек, которые совершили данные преступления.

О борьбе с преступностью в сфере высоких технологий — в материале “Ъ” «Генпрокуратура перешла киберграницы».