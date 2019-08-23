Первый электромобиль Lexus окажется компактным хэтчбеком

Компания Lexus выпустит свой первый серийный электромобиль в виде компактного городского хэтчбека, сообщает Autocar со ссылкой на вице-президента японского автопроизводителя Коджи Сато.

Ожидается, что дизайн модели будет выполнен в стиле концепт-кара Lexus LF-SA (на фото), представленного в 2015 году. При этом новинка сохранит фирменную решетку радиатора, несмотря на то, что необходимости в ней не будет. Электромобиль оснастят мультимедийной системой нового поколения, которая разместится по обе стороны от руля.

Платформу для электрохэтчбека должна разработать Toyota. Не исключено, что машину оснастят встроенными в колеса двигателями, хотя подобная технология пока не готова к серийному производству.

Премьера электрического Lexus состоится на автосалоне в Токио осенью 2019 года. Сроки выхода новинки на рынок пока не названы.