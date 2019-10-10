«Сколково» и «Флакон» интересуются площадями в Уфе

Российский инновационный центр «Сколково» и московский креативный кластер (дизайн-завод) Flacon интересуются помещениями для своих проектов в Уфе, сообщил в интервью приложению “Ъ-Уфа” «День республики» министр земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов. По его словам, власти региона могут предложить таким якорным резидентам несколько площадок, например, здание бывшего Уфимского полиграфкомбината на проспекте Октября, 2, где размещается издательство «Китап» (недавно здание было передано в залог госкомпании «Региональный фонд). Не определен профиль использования и офисного центра на улице Валиди, возле Башгосуниверситета, который в 2018 году был приобретен ГКУ «Управление имуществом казны» у ГУП «Фонд жилищного строительства» и структур предпринимателя Игоря Стрижнева за 1,8 млрд руб., как сообщалось, для размещения органов власти. Олег Полстовалов сообщил, что здание на Валиди «выкупали для размещения в том числе разбросанных по городу районных администраций Уфы и республиканских органов власти», но у них «катастрофической стесненности в площадях» нет. «На сегодняшний день есть мнение, что здание (на Валиди.— “Ъ-Уфа”) лучше использовать как дом бизнеса»,— отметил министр. Он добавил, что обсуждается вариант выкупа «Региональным фондом» у ФЖС, находящегося в сложной финансовой ситуации, также здания на улице Ленина, 5/3, возле Гостиного двора. «Республика будет его выкупать, это позволит снизить долговую нагрузку на ФЖС»,— сказал Олег Полстовалов и добавил, что в отношении этого объекта также «есть план размещения там органов исполнительной власти или институтов бизнеса».

Ирина Самойлова