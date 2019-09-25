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Оператор Пулково представил Минтрансу перечень направлений полетов в режиме «открытого неба»

В управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили «Ъ» перечень направлений, для которых планируют получить в Минтрансе РФ разрешение на установление седьмой степени свободы воздуха. Список практически полностью состоит из европейских стран и не включает ни одного азиатского государства.

Седьмая степень свободы воздуха позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации. За счет либерализации в Пулково рассчитывают привлечь европейских лоукостеров. При благоприятном политическом фоне эта мера позволит аэропорту повысить привлекательность для туристов из Европы и значительно увеличить пассажиропоток.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что перечень авиакомпаний из Пулково в рамках «открытого неба» определят в текущем году.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Седьмой степени свободы показали направления».

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