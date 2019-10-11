Прокатная десятка

10 октября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых новый фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», боевик Энга Ли «Гемини», зомби-комедия «Маленькие чудовища» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Михаил Трофименков: «Высмеяв культурную мифологию Барселоны (“Вики Кристина Барселона”, 2008), Парижа (“Полночь в Париже”, 2011) и Рима (“Римские приключения”, 2012), Вуди Аллен пошел ва-банк, доказав, что ради красного словца не пожалеет даже родной город. В сообщничестве с великим оператором Витторио Стораро он прогулялся по мифам, связанным с обожаемым им Манхэттеном и интеллектуальным кино Нью-Йорка — прежде всего своим собственным».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нью-Йорк как подделка»
Режиссер Вуди Аллен о своем новом фильме — в интервью “Ъ”
Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Документальный фильм Виктора Косаковского о воде без слов и с бюджетом €2 млн. Съемки проходили по всему миру — от Байкала и ледников Гренландии до водопада Анхель в Венесуэле».
Интервью с режиссером — в “Ъ-Weekend”
Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе» и «Где в облаках его сын пролетает»