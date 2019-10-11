Прокатная десятка

Дождливый день в Нью-Йорке Режиссер: Вуди Аллен В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу Жанр: мелодрама, комедия / США / 92 мин. В прокате: с 10 октября Кинокритик Михаил Трофименков: «Высмеяв культурную мифологию Барселоны (“Вики Кристина Барселона”, 2008), Парижа (“Полночь в Париже”, 2011) и Рима (“Римские приключения”, 2012), Вуди Аллен пошел ва-банк, доказав, что ради красного словца не пожалеет даже родной город. В сообщничестве с великим оператором Витторио Стораро он прогулялся по мифам, связанным с обожаемым им Манхэттеном и интеллектуальным кино Нью-Йорка — прежде всего своим собственным». Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нью-Йорк как подделка» Режиссер Вуди Аллен о своем новом фильме — в интервью “Ъ”

Гемини Режиссер: Энг Ли В ролях: Уилл Смит, Клайв Оуэн, Мэри Элизабет Уинстед Жанр: боевик, фантастика / Китай, США / 117 мин. Слоган: «Кто тебя спасет от самого себя?» В прокате: с 10 октября Обзор “Ъ-Weekend”: «Новый фильм Энга Ли (“Горбатая гора”, “Жизнь Пи”) — экспериментальный боевик, снятый в 3D с частотой 120 кадров в секунду, что позволяет экшн-сценам на большом экране выглядеть гиперреалистичными. Сценарий “Гемини” томился в студийных портфелях 20 лет, поскольку продюсеры и постановщики не могли придумать адекватного решения для основного сюжетного трюка — главных героев, отошедшего от дела киллера и его юного клона, который моложе оригинала на 30 лет, должен играть один и тот же актер. Обе роли достались Уиллу Смиту. Перестрелки и погони прерываются крупными планами актера, постепенно осознающего тяжесть морального выбора (младший по сценарию должен уничтожить старшего), и, кажется, Энг Ли тут не только играет с двумя возрастами Уилла Смита, но и вполне намеренно обнажает старомодность сценария, чтобы лишний раз подчеркнуть собственный новаторский к нему подход».

Маленькие чудовища Режиссер: Абе Форсайт В ролях: Лупита Нионго, Джош Гад, Александр Инглэнд Жанр: комедия, хоррор / Великобритания, Австралия, США / 93 мин. Слоган: «Игры закончились» В прокате: с 10 октября Обзор “Ъ-Weekend”: «Зомби-комедия с Лупитой Нионго в роли учительницы младших классов, которая оказалась со своими учениками в парке развлечений в момент зомби-апокалипсиса (едва ли нужно уточнять, что рядом с парком находится секретная военная база, проводящая жуткие эксперименты). По меткому замечанию критика Variety, Нионго играет здесь так, словно боится, что Американская киноакадемия на основании одного лишь синопсиса фильма Абе Форсайта отзовет у нее “Оскар”, полученный за “12 лет рабства”».

Короли интриги Режиссер: Хуан Хосе Кампанелья В ролях: Грасиэла Борхес, Оскар Мартинес, Луис Брандони Жанр: комедия, детектив / Аргентина, Испания / 129 мин. Слоган: «Кто из них выживет в коварной игре?» В прокате: с 10 октября Обзор “Ъ-Weekend”: «Спустя почти 10 лет после “Оскара” за “Тайну в его глазах” (2010) Хуан Хосе Кампанелья вернулся с черной комедией. “Короли интриги” — ремейк малоизвестного за пределами Аргентины фильма 1976 года “Парни и раньше не использовали мышьяк”, история о полузабытой актрисе кино, живущей в своем красивом доме вместе с мужем-актером и еще двумя старичками — режиссером и сценаристом ее фильмов. Покой заслуженных пенсионеров нарушает молодая пара, которая врывается в их владения, как будто случайно узнает в пожилой леди великую актрису и убеждает ее вернуться в мир большого кино, а заодно продать им дом. И пока героиня предается мечтам о триумфальном возвращении на экран, старики, чувствуя подвох, объявляют интервентам войну. В одной из главных ролей — Оскар Мартинес (“Почетный гражданин”)».

Джокер Режиссер: Тодд Филлипс В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц Жанр: драма, триллер / США, Канада / 121 мин. Слоган: «Сделай счастливое лицо» В прокате: с 3 октября Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии». Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»

Акварель Режиссер: Виктор Косаковский Жанр: документальный / Великобритания, Германия, Дания, США / 90 мин. Слоган: «Это ее мир, а мы лишь живем в нем» В прокате: с 3 октября Обзор “Ъ-Weekend”: «Документальный фильм Виктора Косаковского о воде без слов и с бюджетом €2 млн. Съемки проходили по всему миру — от Байкала и ледников Гренландии до водопада Анхель в Венесуэле». Интервью с режиссером — в “Ъ-Weekend”

Люби их всех Режиссер: Мария Агранович В ролях: Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Александр Кузнецов Жанр: драма, триллер / Россия / 100 мин. В прокате: с 3 октября Обзор “Ъ-Weekend”: «Дебют в полнометражном кино актрисы Алены Михайловой и режиссера Марии Агранович, где Михайлова играет профессиональную содержанку-аферистку, у которой к каждому клиенту особый подход (одно дело — Александр Кузнецов, другое — Сергей Гармаш). Но клиент всегда платит — и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться, и чтобы ее вернуть. Поначалу кажется, что героиню интересуют только деньги, но ближе к финалу выяснится, что ее куда больше увлекает сам процесс и возможность испытать разнообразные чувства — от отвращения до влюбленности. Фильм о том, что женщине в мужском мире, чтобы не быть униженной, нужно все время представлять себя Ларой Крофт на задании».

К звездам Режиссер: Джеймс Грей В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс Жанр: фантастика, триллер, драма / Китай, Бразилия, США / 122 мин. Слоган: «Ответы на ваши вопросы лежат за пределами досягаемости» В прокате: с 26 сентября Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот». Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе» и «Где в облаках его сын пролетает»

Герой Режиссер: Карен Оганесян В ролях: Александр Петров, Светлана Ходченкова Жанр: боевик, криминал, триллер / Россия / 120 мин. Слоган: «Если не ты, то кто» В прокате: с 26 сентября Обзор “Ъ-Weekend”: «Шпионский боевик Карена Оганесяна по сценарию Николая Куликова ("Движение вверх") с Александром Петровым и Светланой Ходченковой, играющими выпускников секретной школы внешней разведки, на долгие годы забытых в Европе и внезапно оказавшихся втянутыми в шпионскую игру, смысл которой им предстоит разгадать, чтобы выжить. За старшее поколение отдуваются Владимир Машков и Константин Лавроненко».