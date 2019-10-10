Мегафон предложил решение

10 октября 2019. В Челябинске и прилегающих к городу территориях запустили систему дистанционного мониторинга лесных пожаров.



Организовать раннее обнаружение возгораний в восьми пожароопасных районах помогло комплексное решение МегаФона.

В этом году в лесном фонде на территории Челябинской области зафиксировано 523 возгорания на площади почти 10 000 Га. Для безопасности и быстрого реагирования на лесные пожары МегаФон разместил на своих антенно-мачтовых сооружениях купольные видеокамеры с углом обзора в 360 градусов. Техника устойчива к любым погодным условиям и перепадам температуры (от -50C до + 50C) и оснащена грозозащитой.

«Сильные ветра, малое количество осадков и человеческий фактор в большей степени влияют на распространение огня в любое время года. Теперь в Управлении лесами мониторинг за возможными пожарами проводят в режиме: 24 на 7. Благодаря онлайн-мониторингу мы можем своевременно обнаруживать очаги возгорания и оперативно направлять бригаду по тушению в место возникновения пожара», – говорит начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Решение МегаФона позволяет передавать данные с камер на пульт диспетчеру по защищенным каналам связи. Оперативная информация также поступает и в региональное МЧС. Например, крупное возгорание на нефтебазе, произошедшее в Челябинске 17 сентября, удалось зафиксировать, в том числе, при помощи данной онлайн-системы.

«В рамках развития программы «Безопасный город» и мероприятий к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появляется все больше цифровых онлайн-решений. Новая противопожарная система поможет региону вести наблюдение за лесами, в том числе, вблизи населенных пунктов, чтобы уберечь территорию от распространения огня на жилые и социальные объекты. По результатам работы проекта в этом году в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о его масштабировании», – отметил Александр Козлов, Министр информационных технологий и связи Челябинской области.

Онлайн-видеомониторинг «Лесохранитель» охватывает территорию Челябинска, включая Шершневский и Каштакский боры, коттеджные поселки «Белый хутор», «Терема», «Хрустальный» и выезды из города.

«МегаФон реализовал проект «под ключ». Мы ведем техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения, организовали каналы связи и предоставили в пользование видеотехнику с программным обеспечением, которое автоматически анализирует и информирует пользователя о появлении возгорания. Мы также берем на себя обучение сотрудников по работе с онлайн-системой. В итоге заказчик получил комплекс сервисов как единую цифровую услугу», – рассказал Евгений Иванов, директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале.