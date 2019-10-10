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Военные назвали причину экстренной посадки Ан-12 в Кольцово

Сегодня, 10 октября, в Кольцово экстренно сел военно-транспортный самолет Ан-12. По данным пресс-службы Центрального военного округа, посадка произошла в 09.12 (МСК). По предварительной информации на борту находилось 17 человек, включая членов экипажа. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

«Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси», — говорится в сообщении военных.

В аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции.

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