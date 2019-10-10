Власти Ижевска и ООО «Аймедиа» не достигли согласия по концессии на ремонт подземных переходов

Администрация Ижевска и ООО «Аймедиа» не стали заключать концессионное соглашение по ремонту подземных переходов в городе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

«Принять решение о невозможности заключения концессионного соглашения по реконструкции и эксплуатации подземных пешеходных переходов, расположенных на территории Ижевска по адресам: перекресток улиц Удмуртская и Красногеройская, Воткинское шосссе, на улице Удмуртская в мкрн "Север", с ООО "Аймедиа", выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения от 8 июля 2019 года, в связи с тем, что в результате переговоров стороны не достигли согласия по условиям соглашения»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три подземных пешеходных перехода в Ижевске могут передать в концессию на 15 лет. Инвестиционный совет города включил проект ООО «Аймедиа» в список приоритетных с условием внесения некоторых поправок. За два года потенциальный концессионер намеревался провести реконструкцию сооружений стоимостью 13 млн руб. Тогда члены инвестсовета отметили, что если появится конкурентное предложение, то концессионер будет выбран на конкурсной основе. У экспертов были сомнения в целесообразности проекта при указанных инвестором сроках окупаемости 12 лет.