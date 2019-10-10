Зеленский: телефонный разговор с Трампом не повлиял на американо-украинские отношения

Июльский телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом не повлиял на американо-украинские отношения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Опубликованная стенограмма беседы президентов стала поводом для рассмотрения Палатой представителей США вопроса о запуске процедуры импичмента господина Трампа.

«Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США... С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, они никак не связаны. Шантажа не было, это не было предметом разговора»,— сказал господин Зеленский на встрече с журналистами.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Комментируя предложение господина Трампа расследовать деятельность на Украине Хантера Байдена, который входил в совет директоров Burisma, Владимир Зеленский отметил, что хотел доказать американскому президенту, что Украина — «не страна коррупционеров». Он подчеркнул, что новая власть намерена бороться с этой проблемой.

Напомним, 25 сентября расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины опубликовали на сайте Белого дома. До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента. Господина Трампа заподозрили в злоупотреблении властью для того, чтобы повлиять на исход выборов. В ходе разговора Дональд Трамп предлагал Владимиру Зеленскому начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и возможного конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «На Украину не давят, но она сопротивляется».