BMW M8 Gran Coupe будет стоить от 10,2 млн рублей

Компания BMW назвала стоимость моделей M8 Gran Coupe и M8 Competition Gran Coupe на российском рынке.

600-сильное 4-дверное купе M8 Gran Coupe будет стоить от 10,2 млн руб., а более мощный 625-сильный вариант M8 Competition Gran Coupe обойдется покупателям минимум в 12 млн руб. Оба автомобиля, напомним, оснащаются 4,4-литровым турбированным бензиновым V8 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive, который имеет заднеприводный режим.

Напомним, премьера BMW M8 Gran Coupe и BMW M8 Competition Gran Coupe состоялась в октябре 2019 года, а в продажу новинки поступят весной 2020 года