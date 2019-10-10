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Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами

Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный аккаунт в мессенджере WhatsApp, который стал еще одним официальным каналом коммуникации Банка с клиентами. Запуск сервиса обеспечила коммуникационная платформа для бизнеса Infobip совместно с чат-платформой LiveTex.


Начать диалог с Банком УРАЛСИБ можно по номеру +7-915-1736232, предварительно добавив данный номер в список контактов, или перейдя по ссылке.

В чате можно проконсультироваться со специалистом Банка по продуктам и услугам, а также получить оперативный ответ на вопрос, касающийся обслуживания. В планах Банка УРАЛСИБ – внедрение в официальный WhatsApp-канал чат-бота, который позволит уменьшить время ожидания клиентом ответа от специалиста.

«Для нас важно, чтобы клиенты, общаясь со специалистами службы поддержки, чувствовали себя максимально комфортно, поэтому мы подключили канал WhatsApp, где клиенты могут общаться с нами так же легко, как со своими друзьями и близкими. Надеемся, что он станет одним из основных каналов коммуникации наряду с чатами в мобильном приложении, Интернет-банке и голосовыми обращениями в традиционный контакт-центр», – отмечает Начальник Управления контакт-центра ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Максим Фомин.

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