Сбербанк и строительная компания «Будмар» подписали договор проектного финансирования

Сбербанк профинансирует возведение 19 тыс. кв.м. жилья в Краснодаре



Сбербанк и строительная компания ООО «СЗ «ИСК «Будмар» подписали договор проектного финансирования строительства жилой недвижимости. Застройщику открыта кредитная линия в размере 408 млн рублей. С использованием заемных средств планируется построить многоэтажный жилой дом в микрорайоне Восточно-Кругликовский г. Краснодара.

Строительство ведется в соответствии с новой редакцией 214-ФЗ и планируется к завершению в 3 квартале 2020 года. Дом рассчитан на 272 квартиры общей жилой площадью 19,3 тыс. кв.м. Объект является первым в проекте комплексной застройки «Квартал 6», где также планируется возведение еще семи домов и школы. На строительство этих и других объектов компании Сбербанк планирует выделить ещё порядка 6 млрд рублей.

Покупатели квартир в жилом комплексе будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик сможет получить деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк:

«Компания «Будмар» – это перспективная строительная компания, которая выходит на рынок с востребованным проектом «Квартал 6». Сбербанк и «Будмар» имеют положительный опыт работы в рамках других направлений бизнеса. Финансирование строительства жилого комплекса в микрорайоне Восточно-Кругликовский станет началом успешного сотрудничества наших компаний в сфере девелопмента».

Алиферова Наталья, генеральный директор ООО «СЗ «ИСК «Будмар»:

«Проектное финансирование – это новый для нашей формат сотрудничества с банком. Для его успешной реализации мы выбрали перспективный проект в мкр. Восточно-Кругликовский. Продажами квартир в жилом комплексе будет заниматься компания «ВКБ-Новостройки». Благодарим Сбербанк за оказанное доверие».