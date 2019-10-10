«Русская платина» и «Норникель» подали в ФАС документы для создания СП

«Русская платина» Мусы Бажаева и ГМК «Норникель» подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России документы на сделку по созданию совместного предприятия (СП), сообщил «Интерфаксу» заместитель директора «Русской платины» по стратегии и развитию Александр Полонянкин. СП планируется образовать для создания на Таймыре одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы.

«По инвестициям мы озвучивали общий CAPEX на весь проект порядка $5 млрд»,— прокомментировал детали сделки господин Полонянкин. По его словам, сделка может быть проведена к середине 2020 года.

Как ранее писал “Ъ”, в планируемое СП должны войти месторождения Масловское, Черногорское и южная часть месторождения Норильск-1, их совокупные ресурсы — 177 млн унций. Производство может составить 70–100 т в год (2,25–3,2 млн унций), а инвестиции — до $6 мрлд.

О том, как ГМК в 2025 году может нарастить производство на 15–25%,— в материале “Ъ” «“Норникель” увеличится в объемах».