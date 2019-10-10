«Уральские авиалинии» и Utair попали в топ самых безопасных авиакомпаний мира

Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Екатеринбург, принадлежит Сергею Скуратову) получила максимальную оценку по безопасности в рейтинге компании Airline Ratings: семь звезд из семи. Шесть звезд из семи получила авиакомпания Utair (Сургут).

Для составления рейтинга были проанализированы авиаинциденты, количество жертв и наличие сертификатов безопасности у более 435 авиакомпаний мира.

В августе экипаж «Уральских авиалиний» стал известен на весь мир после вынужденной посадки A321 на кукурузное поле в Подмосковье. Позже президент России Владимир Путин присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России, а остальные члены экипажа были награждены им орденами Мужества.