Правительство Оренбуржья подписало соглашение с АО «Объединенная зерновая компания»

Правительство Оренбургской области заключило соглашение с АО «Объединенная зерновая компания». Договор был подписан в рамках российской агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень - 2019», сообщает пресс-служба облправительства.

Стороны намерены сотрудничать в интересах увеличения экспортного потенциала Оренбургской области, развития внутреннего зернового рынка и поддержки развития инфраструктуры агропродовольственного рынка региона. Особый интерес вызывает оренбургская пшеница твердых сортов.

АО «Объединенная зерновая компания» является государственным оператором российского зернового рынка и выступает государственным агентом по продаже зерна, а также управляет более чем 20 элеваторами и перерабатывающими предприятиями. Основным владельцем компании выступает государство.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 октября 2019 года оренбургские аграрии намолотили 2 млн т зерна, в том числе 819 тыс. т яровой пшеницы.

Андрей Сазонов