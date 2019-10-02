В Оренбургской области намолотили более двух миллионов тонн урожая

По состоянию на 1 октября 2019 года оренбургские аграрии намолотили 2 млн т зерна, в том числе 819 тыс. т яровой пшеницы. Средняя урожайность составила 8,9 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Оренбургской области.

Лидерами по урожайности стали Грачевский, Бугурусланский, Абдулинский и Асекеевский районы. В числе сельхозпроизводителей-лидеров значатся ООО «Дружба», «Авангард», КФК Блинков и КФК Столяров. По предварительным данным, область ожидает 2,2 млн т валового сбора. Раннее сообщалось о сборе первого миллиона т урожая в августе 2019 года.

Анастасия Юдина