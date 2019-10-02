Элла Памфилова: 133 иска по выборам муниципальных депутатов поступили из Петербурга

Как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, по итогам выборов муниципальных депутатов в России было подано 165 исковых заявлений, из них 72% исков (133) по выборам муниципалов в Петербурге.

По ее словам, всего подано 184 иска в девяти регионах страны из 85, в том числе из Москвы, Ленинградской области и Петербурга. Кроме того, поданы четыре иска по итогам выборов высших должностных лиц субъектов РФ в двух регионах. В Петербурге заседания по двум искам пройдут в октябре, сообщает ТАСС.

Глава ЦИК добавила, что в основном иски подают те, кто проиграл выборы.

Напомним, что 8 сентября в Петербурге прошли выборы губернатора. Кроме того, в городе и Ленобласти выбирали муниципальных депутатов.