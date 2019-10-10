В двух регионах Сибири ухудшилась пожароопасная обстановка

В Алтайском крае введен особый противопожарный режим. По сообщению пресс-службы правительства региона, он начинает действовать с сегодняшнего дня. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. Населению запрещено посещать леса, разводить костры и проводить пожароопасные работы. Как сообщает алтайский миприроды со ссылкой на данные космического мониторинга, с апреля 2019 года в границах края зафиксировано 372 термоточки, огнем было охвачено около 768 га. в 206 случаях причины пожара не установлены.

В Новосибирской области сотрудники МЧС за последние двое суток зафиксировали более 90 термоточек на площади более 6 тыс. га. Основная причина пожаров - переходы возгораний с земель сельскохозяйственного назначения. «С началом осенних полевых работ 2019 года было запрещено проведение сельскохозяйственных палов, однако, они по-прежнему имели место. На сегодняшний день по данной причине возникло 244 лесных пожара», - цитирует пресс-служба ведомства слова министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности решила увеличить патрулирование местности и ограничении посещения лесов. В отдельных районах области планируется ввести особый противопожарный режим.

Напомним, что в этом году в Сибири из-за лесных пожаров уничтожено почти 9 млн га леса.

Юлия Сасевич