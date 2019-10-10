Во Всемирный день действий «За достойный труд!», отмечаемый 7 октября, во Дворце культуры Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» прошла встреча профсоюзного актива с руководителями предприятия.



Более четырех тысяч человек трудится в цехах и подразделениях ОАО «ММК-МЕТИЗ», 98 % работников являются членами профсоюза. Как отметила Елена Рамазанова, председатель первичной профсоюзной организации завода, «главное для профсоюза - это защита и забота о человеке труда. И через социальное партнёрство, благодаря поддержке администрации предприятия мы уверено смотрим в будущее и решаем все жизненно важные вопросы, которые необходимы для наших работников».

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин в формате встречи «без галстука» рассказал профактиву о масштабной реконструкции и модернизации завода. Был запущен комплекс производства высокоуглеродистой проволоки и канатов, завершается строительство линии калиброванного проката. Были сделаны достаточно серьёзные финансовые вложения в производство крепежа.

Планы на ближайшую пятилетку у руководства завода грандиозные. С 2020 года начнут реализовывать положения инвестиционной программы, рассчитанной на пять лет. «Вся эта программа настроена в основной своей массе на импортозамещение. И завоевание определённых нишевых позиций в плане инновационных видов продукции», - отметил Александр Мухин.

В этом году девиз Всемирного дня действий «За достойный труд!» - «За реальный рост заработной платы!». В ОАО «ММК-МЕТИЗ» уровень зарплаты вырос на 11,5 процентов при инфляции в регионе 8,3 процента. Модернизируются рабочие места, благоустраивается заводская территория, ремонтируются душевые и санузлы. В планах на следующий год ремонт столовых. Меняется остекление в цехах, налаживается система вентиляции, приводят в норму освещение. Более 150 миллионов рублей запланировано на социальные программы. ««У нас в планах по социалке все те статьи бюджета, которые были, как минимум сохранены. А вообще мы рассчитываем на следующий год на каждого работника серьезно увеличить затраты», - сообщил директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин.

Завершилась встреча руководства завода с профсоюзным активом предприятия флешмобом на крыльце Дворца культуры метизников с исполнением заводского гимна.