Пострадавших в ходе протестов пришили не к тому делу

9 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы пострадавших при задержаниях во время протестов в Москве 27 июля и 3 августа Андрея Кургина, Алексея Семенова, Кирилла Белоусова и Евгения Дубинина. Все четверо пытались оспорить отказ судьи Тверского суда Алексея Криворучко обязать Следственный комитет России (СКР) провести проверки по заявлениям об избиении пострадавших силовиками. Ранее все четверо заявляли, что во время задержаний их избивали представители Росгвардии и ОМОНа. Как сообщила “Ъ” адвокат Татьяна Молоканова, представляющая интересы Андрея Кургина и Алексея Семенова, во время рассмотрения жалоб «выяснилось, что судья Криворучко перепутал жалобы: жалоба Кургина оказалась подшитой к делу Семенова и наоборот». «Таким образом, оба дела возвращаются в Тверской суд, и примерно через месяц после того, как жалобы окажутся в соответствующих делах, мы снова ожидаем рассмотрения апелляций»,— уточнила госпожа Молоканова, подчеркнув, что не надеется на решение Мосгорсуда в пользу ее доверителей.

Решение судьи Алексея Криворучко об отказе обязать СКР проверить действия силовиков во время задержания Кирилла Белоусова и Евгения Дубинина Мосгорсуд оставил в силе. Их адвокат Светлана Байтурина считает, что это говорит об избирательности правосудия, она и ее доверители намерены обратиться в ЕСПЧ.

Мария Старикова