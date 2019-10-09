Меркель пообещала Зеленскому договориться о саммите в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Госпожа Меркель пообещала украинскому лидеру обсудить с представителями Москвы и Парижа дату проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

«Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами по "нормандскому формату" для достижения договоренности о дате проведения саммита»,— сообщает пресс-служба президента Украины.

Господин Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Донбассе, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении России, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ на Украине. Кроме того, он проинформировал госпожу Меркель о ситуации с безопасность в Донбассе, подняв вопрос разведения сил в районе поселков Петровское и Золотое, а также ход работ по восстановлению моста близ Станицы Луганской.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Отвод сил должен был начаться 7 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил был сорвано из-за нарушения перемирия со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Новая попытка разведения сил была назначена на 9 октября, однако и она закончилась провалом.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».