«Мостотрест» предотвратил возможность обрушения набережной канала Грибоедова

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» остановили смещение гранитных блоков на набережной канала Грибоедова у дома 80, предотвратив тем самым угрозу ее обрушения. Водолазная группа организации после проведенного обследования начала производить укладку мешков с песко-цементной смесью в образовавшуюся полость в подводной и надводной части набережной. Дополнительно были смонтированы стойки с временным опорным брусом, чтобы зафиксировать часть блоков. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста» во вторник, 9 октября.

Напомним, ранее на указанном участке набережной канала Грибоедова (между Подьяческим и Вознесенским мостами) было зафиксировано нарушение целостности гранитных блоков. В 2018 году участок был закрыт для движения пешеходов. В настоящий момент ограничения там продолжают действовать.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок до 30 апреля 2020 года ограничено движение транспорта на другом участке набережной канала Грибоедова — от улицы Ломоносова до Невского проспекта.