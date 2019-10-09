Число заявок на вид на жительство в Великобритании достигло рекордных значений

Более 2 млн граждан ЕС и членов их семей обратились за получением британского вида на жительство в рамках так называемой программы EU Settlement Scheme, которая предназначена для того, чтобы живущие в Великобритании граждане других стран ЕС могли продолжать там жить после «Брексита». Такие данные были опубликованы в среду, 9 октября, Министерством внутренних дел Великобритании.

В сентябре было подано 520,6 тыс. заявок, тем самым он стал рекордным месяцев по числу таких заявок. С начала октября было подано уже около 200 тыс. заявок на получение вида на жительство. Выдача разрешений при этом довольно сильно отстает от подачи заявок: за сентябрь было принято решение только по 373 тыс. случаев, то есть разрыв между подачей заявлений и их рассмотрением составил 147 тыс.

По мнению Майке Бон, представителя организации the3million, занимающейся защитой прав граждан ЕС в Великобритании, такой разрыв вызывает беспокойство. «Это указывает на то, что случаи становятся все более сложными и у людей могут быть сложности с тем, чтобы доказать, что они живут в Великобритании»,— считает госпожа Бон.

Яна Рождественская