Минкомсвязь поддержала отмену возрастной маркировки детских СМИ

Минкомсвязь поддерживает идею отменить возрастную маркировку в детских СМИ, снизить налог на прибыль для производителей детского контента и упростить выпуск рекламы на кабельных детских телеканалах, сообщил RNS замглавы министерства Алексей Волин.

«Да, все эти предложения действительно обсуждались на совете, и Минсвязи их поддерживает. Они будут внесены в законопроект, который министерство направит в правительство»,— сказал господин Волин.

Эти вопросы обсуждались на заседании 7 октября. На встрече присутствовали представители телеканалов «Карусель», «МУЛЬТ», «Детского радио», программ «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка».

В России с 2012 года действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он предполагает деление информации на такие категории: до 6-летнего возраста, для возраста от 6 до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет, запрещенная для детей информация.

Президент России Владимир Путин в июле давал поручения правительству по правилам выставления возрастной маркировки. Они касались категории «0+» (информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет) из классификации категорий информации. Господин Путин поручил ее убрать.